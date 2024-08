POL-PPRP: Vorsicht vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Ludwigshafen (ots) - In der Rheinhorststraße brachen Unbekannte in der Zeit vom 13.08., 18 Uhr, bis zum 14.08.2024, 14 Uhr, in eine Lagerhalle ein. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Einbruchsschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder ...

