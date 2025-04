POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Angebot zur Fahrradcodierung bei der Polizeistation Eichholz und Travemünde

Lübeck (ots) - Im Zusammenhang mit dem Vorfall in einer Großraumdiskothek am 13.04.25 in Trittau, bei dem ein junger Mann so schwer verletzt wurde, dass er trotz erfolgter Rettungsmaßnahmen noch vor Ort verstarb, konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Am Mittwoch, den 23.04.25, erschien ein ...

mehr