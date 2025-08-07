PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG 85-Jähriger kollidiert mit seinem Pkw mit geparkten Autos

Wuppertal (ots)

Gestern (06.08.2025, 18:35 Uhr) verursachte ein 85-Jähriger einen 
Verkehrsunfall, bei dem er zwei geparkte Pkw touchierte und sich sein
Fahrzeug aufs Dach drehte. 

Der Senior war auf der Pfalzstraße unterwegs und fuhr auf einen 
dortigen Parkplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die 
Kontrolle über seine Mercedes B-Klasse und fuhr zunächst über die 
Grünfläche einer Böschung sowie gegen einen Zaun. Anschließend setzte
er zurück und touchierte einen geparkten Suzuki und einen geparkten 
VW. Durch den Zusammenstoß mit dem VW drehte sich der Mercedes aufs 
Dach und kam zum Stillstand.

Zeugen nahmen mehrere Knallgeräusche wahr und verständigten umgehend 
den Notruf von Polizei und Feuerwehr. Anschließend halfen sie dem 
Mann aus dem Auto und leisteten erste Hilfe. Letztlich brachte der 
Rettungsdienst den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Sein 
Führerschein wurde sichergestellt. 

Die B-Klasse war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. 

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 21:50

    POL-W: W/HA - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und des Polizeipräsidiums Hagen nach einem Schusswaffengebrauch in Wuppertal-Vohwinkel

    Wuppertal (ots) - Am heutigen Mittwoch (06.08.2025) kam es in Wuppertal-Vohwinkel unter anderem zu einem polizeilichen Einsatz einer Schusswaffe. Dazu haben die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei Hagen eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht. Die Meldung ist unter folgendem Link einzusehen: ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:36

    POL-W: SG Körperverletzung nach Streit unter Bekannten

    Wuppertal (ots) - Am 05.08.2025, gegen 23:30 Uhr, kam es auf der Goerdelerstraße zu einem Streit, der mit einer gefährlichen Körperverletzung endete. Ein 47-jähriger und ein 52-jähriger Mann gerieten zunächst in Streit. Wenig später richtete der 52-Jährige eine PTB-Waffe auf seinen Kontrahenten und schoss. Durch die Wirkung der Schussabgabe wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte zur ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:05

    POL-W: W Älteres Ehepaar um höhere Summe Geld bestohlen

    Wuppertal (ots) - Am 04.08.2025 erbeuteten bislang unbekannte Betrüger Bargeld zweier Senioren aus Wuppertal-Oberbarmen. Das Ehepaar erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Bankangestellten. Dieser teilte mit, dass die Konten der Eheleute überprüft werden müssten. Aus diesem Grund schicke er einen Mitarbeiter, der die dazugehörigen EC-Karten an der Wohnanschrift (Berliner Straße) entgegen und zur Prüfung mitnimmt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren