Polizei Wuppertal

POL-W: SG 85-Jähriger kollidiert mit seinem Pkw mit geparkten Autos

Wuppertal (ots)

Gestern (06.08.2025, 18:35 Uhr) verursachte ein 85-Jähriger einen Verkehrsunfall, bei dem er zwei geparkte Pkw touchierte und sich sein Fahrzeug aufs Dach drehte. Der Senior war auf der Pfalzstraße unterwegs und fuhr auf einen dortigen Parkplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seine Mercedes B-Klasse und fuhr zunächst über die Grünfläche einer Böschung sowie gegen einen Zaun. Anschließend setzte er zurück und touchierte einen geparkten Suzuki und einen geparkten VW. Durch den Zusammenstoß mit dem VW drehte sich der Mercedes aufs Dach und kam zum Stillstand. Zeugen nahmen mehrere Knallgeräusche wahr und verständigten umgehend den Notruf von Polizei und Feuerwehr. Anschließend halfen sie dem Mann aus dem Auto und leisteten erste Hilfe. Letztlich brachte der Rettungsdienst den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die B-Klasse war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro.

