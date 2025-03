Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht von Samstag, 22.03.2025 auf Sonntag, 23.03.2025, kam es in Prüm, im Bereich der Ritzstraße und des Klosterhofs zu mehreren Sachbeschädigungen an Außenfassaden von Gebäuden. Durch bislang unbekannte Täter wurde hierbei jeweils ein Schriftzug mit pinker Farbe aufgesprüht (auf dem Lichtbild wurde der Schriftzug unkenntlich gemacht). Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell