Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht am Ausstellungsgelände in Prüm

Prüm (ots)

Am Sonntag, dem 23.03.2025 zwischen 10:15 und 14:45 Uhr, ereignete sich auf dem Ausstellungsgelände in Prüm ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher schädigte vermutlich beim Einparken einen bereits parkenden Pkw. Statt sich bei der Polizei zu melden oder auf den Geschädigten zu warten, entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da zu besagter Zeit ein Flohmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Prüm stattfand, dürfte ein reger Publikumsverkehr an der Unfallörtlichkeit stattgefunden haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

