POL-PDWIL: Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Osann-Monzel (ots) - Am Samstag, den 22.03.2025, zeigte ein Verkehrsteilnehmer in den Abendstunden der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein gefährlich fahrendes Fahrzeug an. Dieses habe mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere PKW in riskanter Fahrweise überholt. Es soll sich dabei um einen weißen Audi A4 mit "Wittlicher" Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung im ...

