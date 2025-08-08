Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vermisstensuche nach der 79-jährigen Gudrun M. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit gestern (07.08.2025, gegen 10:15 Uhr) wird die 79-jährige Gudrun M. vermisst. Sie verließ ihre Wohnung in der Erzgebirgestraße in Solingen und kehrte nicht wieder nach Hause zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Die Vermisste ist circa 168 cm groß und hat braune Haare. Sie ist bekleidet mit einem bunten Oberteil, einer Jeans und trägt eine Brille. Zudem führt Gudrun M. eine weiße Handtasche mit sich. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.

