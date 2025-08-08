PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vermisstensuche nach der 79-jährigen Gudrun M. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Seit gestern (07.08.2025, gegen 10:15 Uhr) wird die 79-jährige Gudrun
M. vermisst. Sie verließ ihre Wohnung in der Erzgebirgestraße in 
Solingen und kehrte nicht wieder nach Hause zurück. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sie sich in einem psychischen 
Ausnahmezustand befindet. 

Die Vermisste ist circa 168 cm groß und hat braune Haare. Sie ist 
bekleidet mit einem bunten Oberteil, einer Jeans und trägt eine 
Brille. Zudem führt Gudrun M. eine weiße Handtasche mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

