POL-NMS: 250620-1-Zeugenaufruf nach Feuer in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 19.06.2025 kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brand von zwei Gartenverschlägen in der Eckernförder Straße in Rendsburg. Hierbei wurden keine Personen verletzt.

Gestern Abend wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des Polizeireviers Rendsburg in die Eckernförder Straße in Rendsburg entsandt. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich der Moschee in der Eckernförder Straße. Es stellte sich heraus, dass dort zwei Gartenverschläge, die sich zwischen der Moschee und den dortigen Bahnschienen befinden, komplett ausbrannten.

Während der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg war die Bahnstrecke für ca. 45 Minuten gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Brandursache ist nun Teil der Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes oder zu anderen verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 zu melden.

Constanze Becker

