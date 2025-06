Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250619-2-PDNMS-Hund aus misslicher Lage gerettet - Polizeibeamter zeigt besonderen Einsatz am Fockbeker See

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 18.06.2025 gegen 15:45 Uhr, wurde die Polizei zu einem tierischen Notfall am Sandweg, nahe des Fockbeker Sees, im Bereich Mühlenredder in Fockbek gerufen. Eine 69-jährige Hundebesitzerin teilte mit, dass ihr Hund im Schlamm feststeckte, nachdem das Tier hinter einen Holzzaun gelaufen war. Die französische Bulldogge konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wassergraben befreien und der Halterin gelang es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht, an den Hund zu gelangen.

Die Halterin alarmierte umgehend die Polizei. Ein eingesetzter Beamter der Polizeistation Fockbek zögerte nicht lange, kletterte über den Zaun und gelangte durch dichtes Gestrüpp zu dem in Not geratenen Tier. Die Bulldogge war bereits teilweise bis zum Rumpf im Schlamm versunken.

Dank des engagierten Einsatzes des Polizeibeamten konnte der Hund wohlbehalten aus dem Schlamm befreit und seiner erleichterten Besitzerin übergeben werden.

Die Polizei bedankt sich bei der aufmerksamen Halterin für ihr umsichtiges Handeln und weist darauf hin, in ähnlichen Situationen umgehend Hilfe zu rufen und keine Eigengefährdung einzugehen.

