Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand auf Sportplatz++24-Jährige missachtet Vorfahrt++Auffahrunfall bei Anschlussstelle+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brand auf Sportplatz+ Langwedel. Auf dem Gelände eines Sportplatzes in der Jahnstraße kam es am Sonntagmittag aus bislang unbekannter Ursache zu einem Kleinbrand an einem Baum und einem Komposthaufen. Ein Anwohner hatte gegen 12.50 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr informiert. Sie konnten das Feuer schnell löschen, sodass nur ein geringer Schaden entstand. Hinweise zu der Brandursache können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+24-Jährige missachtet Vorfahrt+ Thedinghausen. Eine 24 Jahre alte Fahrerin eines VW nahm am Sonntagmittag, gegen 13.20 Uhr, einem 30 Jahre alten Fahrer eines Opel auf der Wulmstorfer Straße die Vorfahrt und verletzte eine Beifahrerin aus dem Opel leicht. Die 24-Jährige wollte von der Landwehrstraße nach links auf die L203 abbiegen und übersah den von links kommenden Opel. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und der Opel drehte sich mehrfach. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro beziffert.

+Auffahrunfall bei Anschlussstelle+ Achim/A27. Am Sonntag, gegen 14 Uhr, fuhr eine 28-jährige Fahrerin eines VW auf den MG eines 31-Jährigen und verletzte ihn leicht. An der Anschlussstelle Sebaldsbrück in Richtung Cuxhaven wollte der 31-Jährige die Autobahn verlassen und musste aufgrund von Stau stark abbremsen. Die nachfolgende 28-Jährige wollte ebenfalls die A27 verlassen. Sie erkannte den Stau zu spät und fuhr auf den MG auf. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell