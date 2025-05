Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 03.05.2025

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden:

++Einbruch in einen Drogeriemarkt mitsamt Täterfestnahme++

Verden. In den Morgenstunden des Freitags kam es in der Verdener Brückstraße zu einem Einbruchdiebstahl, bei dem der Täter zunächst unerkannt flüchtete. Im Zuge von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte im Nahbereich eine männliche Person festgenommen werden, gegen die sich nunmehr die weiteren Ermittlungen richten.

++Einbruch in Kirchengemeinde++

Verden. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen dem 01. und dem 02. Mai in der Straße "Hohe Leuchte", tatbetroffen war hier eine Kirchengemeinde. Der Täter verschaffte sich Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchte einige Räume, bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter 04231-8060 entgegen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Keine presserelevanten Sachverhalte.

Bereich Achim:

++Geparkter Transporter beschädigt++

Ottersberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein in der Straße Pottmoor geparkter Transporter mutwillig beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Ottersberg unter der Telefonnummer 04205-315810 entgegen.

++Missglückte Flucht vor der Polizei++

Ottersberg. Am frühen Samstagmorgen stoppten Polizeibeamte der Achimer Polizei in Ottersberg ein Auto für eine Verkehrskontrolle. Plötzlich beschleunigte das Auto stark und versuchte, vor der Polizei zu fliehen. Hierbei überfuhr es eine Verkehrsinsel, sodass zwei Reifen beschädigt wurden und die Flucht endete. Am Steuer des Autos stellten die Polizeibeamten eine 16-Jährige fest, die mit dem elterlichen Daimler unbemerkt eine Spritztour unternahm. Außer den beschädigten Reifen gab es keine Sachschäden, Dritte wurden nicht gefährdet. Die Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

++Radlerin bei Unfall verletzt++

Thedinghausen. Am Freitagnachmittag wollte eine 49-jährige Achimerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Achimer Landstraße die Straße Zum Klärwerk überqueren. Das an dieser Stelle geltende Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" wurde von der Radfahrerin missachtet, sodass sie mit dem Auto eines bevorrechtigten 63-jährigen Bremer zusammenstieß. Glücklicherweise wurde die Achimerin nur leicht verletzt.

Bereich Osterholz:

++Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden++

Lilienthal. Am Freitagvormittag kam es auf der Moorhauser Landstraße (K8) zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Der 92-jährige Fahrzeugführer des VW sowie die 22-Jährige Fahrzeugführerin des Seat fuhren in genannter Reihenfolge die K8 in Richtung Hauptstraße. Verkehrsbedingt mussten beide ihre Fahrzeuge abbremsen. Der dahinter befindliche 18-Jährige mit seinem Peugeot, erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Pkw Seat hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat auf den davor befindlichen VW geschoben. An allen Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

++Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person++

Osterholz-Scharmbeck. Am Nachmittag, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich auf der K9 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 45-Jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw Hyundai die K9 in Richtung Osterholz-Scharmbeck und musste verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinter befindliche 35-Jährige mit ihrem Pkw BMW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Hyundai auf. Die 45-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

