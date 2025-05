Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 01.05.2025 -

PI Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Mehrere Einbrüche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ++

Verden. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Bremer Straße gewaltsam Zutritt zu zwei nebeneinander befindlichen Firmen und durchsuchten die Räumlichkeiten erfolgreich nach Diebesgut. Ein weiterer Einbruch fand in Büros einer Landhandelsfirma in der Bahnhofstraße in Kirchlinteln statt. Auch hier verschafften sich nach Auswertung der Überwachungskameras mindestens zwei Täter Zutritt durch Aufhebeln eines Fensters und erlangten etwas Bargeld als Diebesgut. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Verden unter 04231/ 8060 in Verbindung zu setzen.

++ Zeugen gesucht nach Unfallflucht ++

Langwedel. Am Dienstag im Zeitraum zwischen 11:30 und 11:50 Uhr soll es zu einem Verkehrsunfall auf dem Lidl-Parkplatz, Hauptstraße 85 in Langwedel, gekommen sein. Ein unbekanntes, vermutlich größeres Fahrzeug, geriet beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen das Heck des geparkten Mercedes und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 10000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langwedel unter 04232/ 934910 zu melden.

++ Beifahrerin bei Unfall verletzt, Fahrer alkoholisiert ++

Oyten. Am Donnerstag, den 01.05.2025, befuhr ein 18-jähriger Verdener die Straße Holzdamm in Fahrtrichtung Am Triften, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einer Mauer. Der Pkw war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 0,5 Promille. Aufgrund dessen erfolgte bei dem nunmehr Beschuldigten die Durchführung einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

++ Feierlichkeiten zum Tanz in den Mai ++

Achim. Wie jedes Jahr, fanden auch in diesem Jahr wieder im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Achim zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des "Tanz in den Mai" statt. Herausragend sind hier die Veranstaltungen in Fischerhude, mit circa 3000 Teilnehmenden, und das Strandfest in Blender, mit circa 1500 Besucherinnen und Besuchern, zu nennen. Zudem kam es im Stadtgebiet Achim zu weiteren, kleineren Veranstaltungen. Auch in diesem Jahr war die Polizei mit starken Kräften im gesamten Achimer Zuständigkeitsbereich unterwegs, um allen Menschen einen sicheren und friedlichen Tanz in den Mai zu ermöglichen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Feierlichkeiten ohne nennenswerte Zwischenfälle. Einen schönen ersten Mai wünscht Ihnen Ihre Polizei.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Für heute keine relevanten Meldungen

