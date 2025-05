Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 04.05.2025

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

++Schwerer Verkehrsunfall++

Dörverden. Am Samstagnachmittag kam es in der Straße "Hinter der Bahn" in Dörverden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte der 37-jährige Radfahrer, die K 15 zu überqueren, wobei er einen kreuzenden Ford mit Anhänger übersah und mit dem Fahrzeuggespann kollidierte. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der Sachschaden wird auf 2500EUR geschätzt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

++Diverse Zulassungsverstöße++

Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stellten bei Kontrollen insgesamt 4 Fahrzeugführer fest, deren Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß zugelassen waren. Bei einem rumänischen Opel war seit dem 22.03.2024 die Zulassung bereits außer Kraft. Ein gebrauchter LKW sollte mit österreichischen Überstellungskennzeichen aus Deutschland ausgeführt werden, die Kennzeichen waren jedoch nicht für die Ausfuhr zulässig. Die gleiche Problematik wurde bei einem VW festgestellt. Diesmal wurde versucht, den Gebraucht-wagen mit französischen Werkstattkennzeichen nach Frankreich zu verbringen. Die letzte Kontrolle eines hochwertigen Range Rover Sport deckte auf, dass die montierten ungarischen Werkstattkennzeichen bereits im letzten Jahr widerrufen worden waren. Die französischen wie auch die ungarischen Werkstattkennzeichen sind grundsätzlich nur in den Ausstellerländern gültig. Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen und die Zulassungsdokumente sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Verantwortlichen müssen sich nun um wesentlich teurere, reguläre Exportzulassungen kümmern oder einen Transport organisieren.

Bereich Achim:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Osterholz:

++Fahrradhelm verhindert Schlimmeres++

Lilienthal. Samstagmittag befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Rennrad den linken Radweg der Worphauser Landstraße in Richtung Worpswede. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Worphauser Landstraße in Richtung Lilienthal und übersah beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände den Rennradfahrer. Hierbei kam es zur Kollision, wodurch der Radfahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Schwerere Verletzungen wurden offensichtlich durch das Tragen eines Fahrradhelmes beim Radfahrer verhindert. Es entstanden Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen.

++Verfolgungsfahrt++

Lübberstedt. Durch Beamte des Polizeikommissariats Osterholz sollte am Samstagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Lübberstedt eine weiße Motorcrossmaschine kontrolliert werden, da an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Als die Beamten versuchten, das Motorrad anzuhalten, missachtete der Motorradfahrer die Anhaltesignale und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt zog sich über die Bahnhofstraße in Richtung Axstedt in den Bahnhofsweg und weiter in die Kampstraße sowie den Bramstedter Weg. Um vom Bramstedter Weg auf die Schulstraße zu gelangen, musste der Motorcrossfahrer die Bahnhofstraße überqueren. Dies tat er mit erhöhter Geschwindigkeit, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten - glücklicherweise querte hier kein unbeteiligter PKW die Straße. Die Verfolgungsfahrt zog sich über weitere Feldwege im Bereich Lübberstedt. Aufgrund eines für einen Streifenwagen nicht passierbaren Waldweges konnte der Fahrer schließlich unerkannt flüchten. Der Motorcrossfahrer wird folgendermaßen beschrieben: Ca. 20 Jahre, männlich, schwarze Cargohose und schwarzer Kapuzenpullover, neongelber Motorcrosshelm.

