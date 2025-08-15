PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

POL-GM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Wiehl (ots)

Am Morgen des 14. August (Donnerstag) kam es auf der L302 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Nümbrechterin und eine 54-jährige Frau aus Wiehl leicht verletzt wurden. Ein 63-jähriger Wiehler war gegen 07:15 Uhr mit seinem Auto und Anhänger auf der L302 aus Richtung Weiershagen in Fahrtrichtung Forst unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Forst fiel Ladegut vom Anhänger auf die Fahrbahn. Der 63-Jährige hielt darauf am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus, um die heruntergefallenen Gegenstände zu holen. Eine 23-Jährige, welche mit ihrem Golf in gleicher Richtung wie der Wiehler unterwegs war, fuhr auf das stehende Gespann auf. Durch die Kollision wurden die Nümbrechterin sowie die 54-jährige Beifahrerin des Wiehlers, welche sich noch im Fahrzeug befand, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige in ein Krankenhaus, die Wiehlerin wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:45

    POL-GM: Wucherpreis für Reparaturarbeiten - Polizei identifiziert drei Tatverdächtige

    Engelskirchen (ots) - Am Dienstagmorgen (12. August) klingelten drei Männer an der Haustür eines 85-jährigen Engelskircheners und machten ihm ein Angebot für Reparaturarbeiten am Dach seines Hauses. Für die angebotenen Leistungen veranschlagten die Männer einen hohen vierstelligen Betrag. Der 85-Jährige vergab mündlich den Auftrag. Während die Unbekannten mit ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:45

    POL-GM: Diebe in Gummeroth unterwegs

    Gummersbach (ots) - Im Zeitraum von Montag (11. August), 16:45 Uhr, bis Mittwoch (13. August), 06:30 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Gummarstraße sieben Arbeitsscheinwerfer. Die Diebe entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:45

    POL-GM: Fahrraddiebstahl in Wipperfürth

    Wipperfürth (ots) - Aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Wipperfürther Innenstadt stahlen Unbekannte ein Trekkingrad. Der Besitzer des Zweirads bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen um 08 Uhr (13. August). Am Vorabend (gegen 23 Uhr) hatte sich das Rad noch im Innenhof befunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Trekkingrad des Herstellers "Bergamont" in der Farbe Grau. Das Rad war mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren