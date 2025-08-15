Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall
Wiehl (ots)
Am Morgen des 14. August (Donnerstag) kam es auf der L302 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Nümbrechterin und eine 54-jährige Frau aus Wiehl leicht verletzt wurden. Ein 63-jähriger Wiehler war gegen 07:15 Uhr mit seinem Auto und Anhänger auf der L302 aus Richtung Weiershagen in Fahrtrichtung Forst unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Forst fiel Ladegut vom Anhänger auf die Fahrbahn. Der 63-Jährige hielt darauf am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus, um die heruntergefallenen Gegenstände zu holen. Eine 23-Jährige, welche mit ihrem Golf in gleicher Richtung wie der Wiehler unterwegs war, fuhr auf das stehende Gespann auf. Durch die Kollision wurden die Nümbrechterin sowie die 54-jährige Beifahrerin des Wiehlers, welche sich noch im Fahrzeug befand, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige in ein Krankenhaus, die Wiehlerin wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.
