Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlicher Ladendieb durch die Polizei festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 12.08.2025 nahm die Polizei einen 34-jährigen Mann nach einem 
Diebstahl in einem Modehaus an der Herzogstraße in Elberfeld fest.

Gegen 16:30 Uhr bemerkte eine Ladendetektivin, wie der Tatverdächtige
und ein weiterer, bislang unbekannter, Tatverdächtiger den 
Verkaufsraum betraten. In der Folge soll der Mann eine Tasche im 
Kassenbereich an sich genommen, wahllos Kleidungsstücke in die Tasche
geworfen und dabei teilweise die Diebstahlsicherung abgerissen haben.
Anschließend verließen beide den Verkaufsraum ohne zu bezahlen.

Im Bereich eines Einkaufzentrums an der Straße Alte Freiheit trafen 
Polizeibeamte auf den Syrer. Der Tatverdächtige übergab den Beamten 
das mutmaßliche Diebesgut im Wert von circa 240,00 Euro. Zudem fanden
die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung ein Einhandmesser und 
Betäubungsmittel (sog. Bubbles).

Den Mann nahm die Polizei vorläufig fest und das Messer sowie die 
Drogen wurden sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal wird der wohnungslose 
34-jährige, syrische Staatsangehörige heute dem Haftrichter 
vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu 
entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202-5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

