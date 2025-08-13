Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlicher Ladendieb durch die Polizei festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Am 12.08.2025 nahm die Polizei einen 34-jährigen Mann nach einem Diebstahl in einem Modehaus an der Herzogstraße in Elberfeld fest. Gegen 16:30 Uhr bemerkte eine Ladendetektivin, wie der Tatverdächtige und ein weiterer, bislang unbekannter, Tatverdächtiger den Verkaufsraum betraten. In der Folge soll der Mann eine Tasche im Kassenbereich an sich genommen, wahllos Kleidungsstücke in die Tasche geworfen und dabei teilweise die Diebstahlsicherung abgerissen haben. Anschließend verließen beide den Verkaufsraum ohne zu bezahlen. Im Bereich eines Einkaufzentrums an der Straße Alte Freiheit trafen Polizeibeamte auf den Syrer. Der Tatverdächtige übergab den Beamten das mutmaßliche Diebesgut im Wert von circa 240,00 Euro. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung ein Einhandmesser und Betäubungsmittel (sog. Bubbles). Den Mann nahm die Polizei vorläufig fest und das Messer sowie die Drogen wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal wird der wohnungslose 34-jährige, syrische Staatsangehörige heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

