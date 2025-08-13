PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter im Fokus - Schwerpunkteinsatz des Verkehrsdienstes

Wuppertal (ots)

Am Montag (11.08.2025) kontrollierten die Beamten des 
Verkehrsdienstes Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer die auf 
E-Scooter unterwegs waren.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Polizisten mehrere Verstöße 
fest. So wurden 10 Verwarngelder wegen des Verstoßes gegen die 
Personenbeförderung (mehr als eine Person auf dem E-Scooter) 
verhängt. Bei einer Person erhärtete sich der Verdacht, dass diese 
unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fährt. Eine Blutprobe wurde 
auf der Polizeiwache entnommen. Zudem ahndeten die eingesetzten 
Beamten zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bei der Nutzung von E-Scootern gilt es nicht nur, sich an die 
Straßenverkehrsordnung zu halten, sondern auch praktische Regeln zu 
beachten:

-	Fahren darf man nur mit gültiger Versicherungsplakette.

-	Mindestalter zum Führen 14 Jahre (Achtung: Verleiher geben ein 
anderes Mindestalter zum Ausleihen vor: 18 Jahre).

-	Nutzung elektronischer Geräte (z.B. Handy) ist verboten.

-	Es darf auf Fahrradwegen gefahren werden. Ist keiner vorhanden, 
muss
auf der Straße gefahren werden.

-	Der Gehweg und Fußgängerzonen sind tabu.

-	E-Scooter sind nur für eine Person zugelassen. Personentransport 
oder Anhänger sind nicht gestattet.

-	Vorsicht bei Alkohol am Lenker! Es gelten dieselben 
Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrerinnen und Autofahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

