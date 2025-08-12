PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub auf 84-Jährigen in der Steinbeck

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (11.08.2025, 13:45 Uhr) raubten drei unbekannte 
Personen einen Senior in der Steinbeck in Wuppertal aus. 

Der 84-Jährige befand sich auf dem Parkplatz eines 
Lebensmitteldiscounters, als ein dunkler Pkw hinter ihm anhielt. Der 
Fahrer sprach den Senior aus dem Beifahrerfenster heraus an und 
fragte ihn nach dem Weg. Zeitgleich packte der Beifahrer den Rentner 
am Handgelenk und hielt ihn fest. Danach stieg eine Frau von der 
Rückbank aus dem Pkw aus und griff dem Mann in den Nacken. Der 
Geschädigte versuchte sich aus den Griffen zu lösen. Unerwartet 
wurden ihm ein Hunderteuroschein und zwei Plastikketten übergeben. 
Dann entfernten sich die drei Personen mit dem Fahrzeug in Richtung 
Steinbeck. 

Anschließend stellte der Mann fest, dass ihm sein Schmuck geraubt 
wurde. 

Die beiden Männer, die sich in dem Fahrzeug befanden, haben schwarze 
Haare.

Die Frau ist circa 45 bis 60 Jahre alt und hat schwarzes Haar. Zur 
Tatzeit trug sie ein buntes Kleid. 

Bei dem Pkw handelt es sich um ein dunkles Modell, möglicherweise der
Marke Audi oder BMW mit Dortmunder Stadtkennung (DO). 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 284 0 mit der
Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

