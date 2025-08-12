Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub auf 84-Jährigen in der Steinbeck

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (11.08.2025, 13:45 Uhr) raubten drei unbekannte Personen einen Senior in der Steinbeck in Wuppertal aus. Der 84-Jährige befand sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, als ein dunkler Pkw hinter ihm anhielt. Der Fahrer sprach den Senior aus dem Beifahrerfenster heraus an und fragte ihn nach dem Weg. Zeitgleich packte der Beifahrer den Rentner am Handgelenk und hielt ihn fest. Danach stieg eine Frau von der Rückbank aus dem Pkw aus und griff dem Mann in den Nacken. Der Geschädigte versuchte sich aus den Griffen zu lösen. Unerwartet wurden ihm ein Hunderteuroschein und zwei Plastikketten übergeben. Dann entfernten sich die drei Personen mit dem Fahrzeug in Richtung Steinbeck. Anschließend stellte der Mann fest, dass ihm sein Schmuck geraubt wurde. Die beiden Männer, die sich in dem Fahrzeug befanden, haben schwarze Haare. Die Frau ist circa 45 bis 60 Jahre alt und hat schwarzes Haar. Zur Tatzeit trug sie ein buntes Kleid. Bei dem Pkw handelt es sich um ein dunkles Modell, möglicherweise der Marke Audi oder BMW mit Dortmunder Stadtkennung (DO). Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell