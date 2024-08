Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve: 35-Jähriger durch Stiche schwer verletzt - Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag (17. August 2024) gegen 15 Uhr wurde ein 35-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger am Bahnhofsvorplatz an einem Drogenkonsum-Container in Kleve durch Stiche verletzt. Laut Zeugenaussagen gab es im Vorfeld eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Der 35-Jährige konnte aufgrund seines Zustandes keine sachdienlichen Angaben machen. Der Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt eine Sonnenbrille und hatte blonde Haare. Der Unbekannte war bereits vom Tatort geflüchtet. Der 35-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Krefeld unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen.

