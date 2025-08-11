PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (10.08.2025, gegen 19:10 Uhr) ereignete sich auf der 
Morsbachtalstraße in Höhe der Einmündung zur Straße Breitenbruch ein 
Verkehrsunfall.

Ein 25-jähriger Remscheider fuhr mit seiner KTM Duke auf der 
Morsbachtalstraße in Richtung L74. Aus bislang ungeklärter Ursache 
kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem
Verteilerkasten und einem Gartenzaun.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in 
ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 9.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Breitenbruch komplett
gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 04:29

    POL-W: W Bedrohung in Wohnung - Spezialeinheiten eingesetzt

    Wuppertal (ots) - Am späten Sonntagabend (10.08.2025), gegen 23:40 Uhr, erhielt die Wuppertaler Polizei Kenntnis von einer Bedrohung in einer Wohnung an der Königsberger Straße. Demnach sollte ein 35-Jähriger während eines Streits mit seiner 27-jährigen ehemaligen Partnerin diese mit einem Messer bedrohen. Die Frau konnte sich zunächst in ihrer Wohnung in Sicherheit bringen und eine Bekannte bitten, die Polizei zu ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 23:14

    POL-W: POL-W: SG Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

    Wuppertal (ots) - Seit gestern suchte die Polizei nach der vermissten Gudrun M. aus Solingen (siehe Pressemeldung vom 07.08.2025, 16:03 Uhr: "POL-W: SG Vermisstensuche nach der 79-jährigen Gudrun M. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe", oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811). Der Aufenthaltsort der Gudrun M. ist der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren