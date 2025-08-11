Polizei Wuppertal

POL-W: RS Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (10.08.2025, gegen 19:10 Uhr) ereignete sich auf der Morsbachtalstraße in Höhe der Einmündung zur Straße Breitenbruch ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Remscheider fuhr mit seiner KTM Duke auf der Morsbachtalstraße in Richtung L74. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verteilerkasten und einem Gartenzaun. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 9.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Breitenbruch komplett gesperrt.

