POL-HAM: Neunjähriger Radfahrer leicht verletzt

Am Samstag, 22. März, kam es zwischen 15.00 und 15.15 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Reiterhofes an der Kamener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort eine Gartenlaube in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

