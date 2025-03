POL-HAM: Gartenlaube abgebrannt

Hamm-Pelkum (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Orionstraße war am Sonntag, 23. März, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem sich der oder die Einbrecher durch Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft hatten, durchsuchten diese Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumlichkeiten. Ob sie etwas entwendet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. ...

