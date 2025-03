POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - Durch das Aufhebeln eines Kellerfensters an der Lindhorststraße gelangten Unbekannte am Sonntag, 23. März, in der Zeit von 0 Uhr bis 6 Uhr, in ein Zweifamilienhaus. Dort durchsuchten sie im Keller und im Erdgeschoss mehrere Schränke und Schubladen und flüchteten unbemerkt mit Bargeld als Beute. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder ...

