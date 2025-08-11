Polizei Wuppertal

POL-W: W Bedrohung in Wohnung - Spezialeinheiten eingesetzt

Wuppertal (ots)

Am späten Sonntagabend (10.08.2025), gegen 23:40 Uhr, erhielt die Wuppertaler Polizei Kenntnis von einer Bedrohung in einer Wohnung an der Königsberger Straße.

Demnach sollte ein 35-Jähriger während eines Streits mit seiner 27-jährigen ehemaligen Partnerin diese mit einem Messer bedrohen. Die Frau konnte sich zunächst in ihrer Wohnung in Sicherheit bringen und eine Bekannte bitten, die Polizei zu informieren. Angeforderte Spezialeinsatzeinheiten nahmen den polizeibekannten Mann in den frühen Morgenstunden unverletzt fest.

Die 27-Jährige wurde ebenfalls unverletzt in der Wohnung angetroffen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Königsberger Straße, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

