HZA-OL: Kokainschmuggler im Blick Zollbeamte stellen 55 Gramm Kokain sicher

Oldenburg (ots)

In den späten Abendstunden des vergangenen Mittwochs wählten Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Oldenburg in Lindloh (LK Emsland) einen zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW für eine Kontrolle aus. Im Rahmen der durchführten Befragung gaben beide Fahrzeuginsassen an, dass sie keine Betäubungsmittel oder sonstige anmeldepflichtige Waren mit sich führen würden. Dabei machten die Reisenden, ein 55-jähriger deutscher und ein 49-jähriger niederländischer Staatsangehöriger, auf die eingesetzten Beamten einen zusehends nervösen Eindruck, so dass sich die Zöllner entschlossen, das Fahrzeug einer genaueren Kontrolle zu unterziehen. Die sich anschließende Überprüfung des Fahrzeugs bewies schon nach kurzer Zeit die richtige Intuition der Beamten. In der Mittelkonsole des Fahrzeugs stellte ein Beamter mehrere Windeln fest, darunter kam ein weißes Pulver in szenetypischer Verpackung zum Vorschein. Ein sofort durchgeführter Rauschgiftschnelltest ergab, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handelte. Die Beschuldigten wurden wegen des dringenden Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen in die nächstgelegenen Polizeidienststelle verbracht. Nach Abschluss aller unaufschiebbaren Maßnahmen wurden die beiden Männer letztendlich wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz Nordhorn geführt.

