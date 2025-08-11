PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Verletzte und drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Sonntagnachmittag (10.08.2025, gegen 16:45 Uhr) verursachte ein 
41-Jähriger unmittelbar hintereinander zwei Verkehrsunfälle, bei dem 
mehrere Personen verletzt wurden und drei Fahrzeuge nicht mehr 
fahrbereit waren. 

Der 41-Jährige war mit seinem Renault auf der Laurentiusstraße 
unterwegs. An der Einmündung zur Kasinostraße fuhr er an einem Nissan
vorbei, der dort an der roten Ampel wartete. Dabei kam es zur 
Kollision mit dem Heck des Nissan. Da der 41-Jährige seine Fahrt 
umgehend in Richtung Bundesallee fortsetzte, nahm der 52-jährige 
Nissan-Fahrer die Verfolgung auf.   

An der Kasinostraße Ecke Bundesallee fuhr der Flüchtige auf den VW 
eines 33-Jährigen auf, der ebenfalls an einer roten Ampel wartete. 
Dort endete die Fahrt des 41-Jährigen. 

Die 52-jährige Beifahrerin des Nissan-Fahrers erlitt bei dem 
Zusammenstoß leichte Verletzungen, ebenso der 33-jähige Golf-Fahrer. 

Ein medizinischer Notfall des Renault-Fahrers kann nicht 
ausgeschlossen werden. Zudem besteht der Verdacht, dass er vor 
Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumierte, weshalb ihm eine Blutprobe
entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. 

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort 
abgeschleppt. 

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 22.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:42

    POL-W: RS Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern (10.08.2025, gegen 19:10 Uhr) ereignete sich auf der Morsbachtalstraße in Höhe der Einmündung zur Straße Breitenbruch ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Remscheider fuhr mit seiner KTM Duke auf der Morsbachtalstraße in Richtung L74. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verteilerkasten und einem Gartenzaun. Der Rettungsdienst ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 04:29

    POL-W: W Bedrohung in Wohnung - Spezialeinheiten eingesetzt

    Wuppertal (ots) - Am späten Sonntagabend (10.08.2025), gegen 23:40 Uhr, erhielt die Wuppertaler Polizei Kenntnis von einer Bedrohung in einer Wohnung an der Königsberger Straße. Demnach sollte ein 35-Jähriger während eines Streits mit seiner 27-jährigen ehemaligen Partnerin diese mit einem Messer bedrohen. Die Frau konnte sich zunächst in ihrer Wohnung in Sicherheit bringen und eine Bekannte bitten, die Polizei zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren