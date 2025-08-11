Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Verletzte und drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Sonntagnachmittag (10.08.2025, gegen 16:45 Uhr) verursachte ein 41-Jähriger unmittelbar hintereinander zwei Verkehrsunfälle, bei dem mehrere Personen verletzt wurden und drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der 41-Jährige war mit seinem Renault auf der Laurentiusstraße unterwegs. An der Einmündung zur Kasinostraße fuhr er an einem Nissan vorbei, der dort an der roten Ampel wartete. Dabei kam es zur Kollision mit dem Heck des Nissan. Da der 41-Jährige seine Fahrt umgehend in Richtung Bundesallee fortsetzte, nahm der 52-jährige Nissan-Fahrer die Verfolgung auf. An der Kasinostraße Ecke Bundesallee fuhr der Flüchtige auf den VW eines 33-Jährigen auf, der ebenfalls an einer roten Ampel wartete. Dort endete die Fahrt des 41-Jährigen. Die 52-jährige Beifahrerin des Nissan-Fahrers erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, ebenso der 33-jähige Golf-Fahrer. Ein medizinischer Notfall des Renault-Fahrers kann nicht ausgeschlossen werden. Zudem besteht der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumierte, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 22.000 Euro.

