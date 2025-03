Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Dealer festgenommen: Passantin, der Drogenkauf am Stern angeboten wurde, als Zeugin gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Beamten der OE City der Kasseler Polizei gelang am Montagnachmittag nach dem Hinweis einer Passantin die Festnahme eines mutmaßlichen Dealers in der Kasseler Innenstadt. Da die Frau unmittelbar nach ihrer persönlichen Mitteilung gegenüber einer Streife der Stadtpolizei an der Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" in eine Tram stieg und wegfuhr, konnten ihre Personalien nicht festgehalten werden. Sie wird nun in dem laufenden Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels als wichtige Zeugin gesucht und gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei den Ermittlern der OE City zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Passantin die Stadtpolizisten kurz vor ihrem Einstieg in eine Straßenbahn angesprochen und geschildert, dass ihr um 16:43 Uhr neben einem Bekleidungsgeschäft am Stern Drogen von dem ihr unbekannten Mann zum Kauf angeboten worden waren. Die nach dem Hinweis hinzugerufenen Beamten der OE City konnten den mutmaßlichen Täter, einen 32-jährigen Mann aus Algerien, anschließend auf dem Landgraf-Philipps-Platz festnehmen. Bei ihm fanden die Polizisten zwölf verkaufsfertige Tütchen mit Cannabis, die beschlagnahmt wurden. Der 32-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Er muss sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell