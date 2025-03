Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trio beraubt Jugendlichen in Innenstadt: Verdächtige mit gestohlener Umhängetasche bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, überfielen drei zunächst unbekannte Täter einen 15-Jährigen aus Felsberg, der sich gemeinsam mit Freunden vor einem Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel aufhielt. Das Trio soll den Jugendlichen rabiat am Ärmel gepackt und in Richtung der Unteren Königsstraße gezerrt haben, wo dem Opfer gewaltsam die Umhängetasche entrissen wurde. Die Freunde des Opfers hatten die eigentliche Tat zwar nicht beobachtet, aber kurze Zeit später zwei der Täter mit der Tasche des 15-Jährigen wegrennen sehen, woraufhin sie sofort über den Notruf die Polizei alarmierten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Trios, die die beiden jugendlichen Zeuginnen gegenüber der Polizei abgeben konnte, war die Fahndung kurze Zeit später erfolgreich: In der Bremer Straße nahm eine Streife zwei 17 Jahre alte und einen 13-jährigen Tatverdächtigen, alle aus Kassel, fest, wobei einer von ihnen die geraubte Umhängetasche sogar noch um den Hals hängen hatte und behauptete, es sei seine Tasche. Die drei Festgenommenen nahmen die Beamten mit zur Dienststelle, wo sie später Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die weiteren Ermittlungen gegen sie wegen des Raubüberfalls werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell