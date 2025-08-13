PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Kette bei Betreten des Hauses vom Hals gerissen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.08.2025, gegen 16:15 Uhr) raubte eine 
unbekannte männliche Person einer 61-Jährigen die Halskette. 

Die Frau war gerade dabei die Hauseingangstür eines 
Mehrfamilienhauses in der Marklandstraße aufzuschließen, als sie 
bemerkte, dass ihr jemand von hinten die Kette vom Hals riss. 
Unmittelbar danach flüchtete der Unbekannte und die Geschädigte 
informierte die Polizei.

Der Täter hat gebräunte Haut und ist von schlanker Statur. Bekleidet 
war er mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunklen Hose. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284 0 bei
der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

