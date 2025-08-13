Polizei Wuppertal

POL-W: W Kette bei Betreten des Hauses vom Hals gerissen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.08.2025, gegen 16:15 Uhr) raubte eine unbekannte männliche Person einer 61-Jährigen die Halskette. Die Frau war gerade dabei die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Marklandstraße aufzuschließen, als sie bemerkte, dass ihr jemand von hinten die Kette vom Hals riss. Unmittelbar danach flüchtete der Unbekannte und die Geschädigte informierte die Polizei. Der Täter hat gebräunte Haut und ist von schlanker Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunklen Hose. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284 0 bei der Polizei zu melden.

