PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B51

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.08.2025, 15:30 Uhr) erlitten mehrere Personen 
leichte Verletzungen, als drei Fahrzeuge zusammenstießen. 

Eine 58-Jährige fuhr mit einem Ford Transit (Personenbeförderung) auf
der Borner Straße in Richtung Lennep, als sie aus bislang ungeklärter
Ursache auf den vor ihr wartenden Audi eines 64-Järhigen auffuhr. In 
der Folge stieß der Audi gegen den vor ihm befindlichen BMW eines 
40-Jährigen. 

Alle Autofahrer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen und 
wurden vor Ort versorgt. Anschließend konnten sie die Unfallstelle 
selbstständig verlassen. 

Der 21-jährige Beifahrer der Ford-Fahrerin und der BMW-Fahrer sowie 
seine 10-jährige Beifahrerin kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. 

Der Ford und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort 
abgeschleppt. 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 12:49

    POL-W: W E-Scooter im Fokus - Schwerpunkteinsatz des Verkehrsdienstes

    Wuppertal (ots) - Am Montag (11.08.2025) kontrollierten die Beamten des Verkehrsdienstes Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer die auf E-Scooter unterwegs waren. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Polizisten mehrere Verstöße fest. So wurden 10 Verwarngelder wegen des Verstoßes gegen die Personenbeförderung (mehr als eine Person auf dem E-Scooter) verhängt. Bei ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:01

    POL-W: W Kette bei Betreten des Hauses vom Hals gerissen - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (12.08.2025, gegen 16:15 Uhr) raubte eine unbekannte männliche Person einer 61-Jährigen die Halskette. Die Frau war gerade dabei die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Marklandstraße aufzuschließen, als sie bemerkte, dass ihr jemand von hinten die Kette vom Hals riss. Unmittelbar danach flüchtete der Unbekannte ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:28

    POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub auf 84-Jährigen in der Steinbeck

    Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (11.08.2025, 13:45 Uhr) raubten drei unbekannte Personen einen Senior in der Steinbeck in Wuppertal aus. Der 84-Jährige befand sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, als ein dunkler Pkw hinter ihm anhielt. Der Fahrer sprach den Senior aus dem Beifahrerfenster heraus an und fragte ihn nach dem Weg. Zeitgleich packte der Beifahrer den Rentner am Handgelenk und hielt ihn fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren