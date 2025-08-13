Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B51

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.08.2025, 15:30 Uhr) erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen, als drei Fahrzeuge zusammenstießen. Eine 58-Jährige fuhr mit einem Ford Transit (Personenbeförderung) auf der Borner Straße in Richtung Lennep, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr wartenden Audi eines 64-Järhigen auffuhr. In der Folge stieß der Audi gegen den vor ihm befindlichen BMW eines 40-Jährigen. Alle Autofahrer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen und wurden vor Ort versorgt. Anschließend konnten sie die Unfallstelle selbstständig verlassen. Der 21-jährige Beifahrer der Ford-Fahrerin und der BMW-Fahrer sowie seine 10-jährige Beifahrerin kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Ford und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

