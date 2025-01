Polizei Düsseldorf

POL-D: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung in Bar - Polizei fahndet mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung in Bar - Polizei fahndet mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen

Hinweis auf das Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/155898

Nach einer Brandstiftung in einer Bar in Oberbilk Ende April letzten Jahres wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und fahndet mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen.

Der Mann steht in Verdacht, mit einer Kette die Scheibe des Lokals an der Straße Im Liefeld eingeschlagen und im Anschluss eine Sitzbank mit einem mitgebrachten Brandsatz angezündet zu haben. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte. Verletzt wurde niemand.

Im Nahbereich soll eine weitere Person gestanden haben, die nach der Tat, gemeinsam mit dem Verdächtigen, weggerannt sein soll.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell