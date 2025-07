POL-MA: Heidelberg: BMW kollidiert mit Schutzplanke

Mannheim (ots) - In den Tagen von Dienstag bis Freitag häufte sich die Zahl von Einbrüchen in Wohnhäuser in den Stadtteilen Innenstadt, Schwetzingerstadt, Rheinau und Friedrichsfeld. Bislang wurden der Polizei im besagten Zeitraum fünf Delikte bekannt. In der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienanwesens in der Kopernikusstraße ein und brachen dort ein ...

