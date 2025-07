Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In den Tagen von Dienstag bis Freitag häufte sich die Zahl von Einbrüchen in Wohnhäuser in den Stadtteilen Innenstadt, Schwetzingerstadt, Rheinau und Friedrichsfeld. Bislang wurden der Polizei im besagten Zeitraum fünf Delikte bekannt.

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienanwesens in der Kopernikusstraße ein und brachen dort ein Kellerabteil auf. Hier stießen sie auf hochwertige Uhren und Schmuck. Mit der Beute, deren Wert noch unklar ist, konnten die Eindringlinge unerkannt flüchten.

Zudem wurde am Donnerstag ein Einbruch in eine Wohnung im Quadrat M 1 gemeldet. Unbekannte brachen die Wohnungstür mit brachialer Gewalt auf. Nach erstem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

In Friedrichsfeld drangen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch ein offenes Fenster in eine Kellerwohnung in der Sufflenheimer Straße ein und entwendeten Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe.

Am Freitag schließlich gelangten Einbrecher über ein offenstehendes Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Karl-Schwaner-Straße in ein Wohnanwesen und durchwühlten Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen. Die Bewohner schliefen währenddessen im Schlafzimmer. Als sie durch Geräusche im Haus kurz vor drei Uhr aus dem Schlaf geweckt wurden, bemerkten sie, dass sie ungebetenen Besuch erhalten hatten. Ob die Eindringlinge etwas mitgehen ließen wird noch ermittelt.

Durch den darauf folgenden Polizeieinsatz geweckt, bemerkten die Bewohner des Nachbaranwesens, dass die Unbekannten offenbar auch versucht hatten, in ihr Haus einzudringen. Dies war ihnen allerdings nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gelungen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals auf nachfolgendes hin:

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit -schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Trotz Hitze sollten Rollläden zur Nachtzeit - keinesfalls tagsüber - geschlossen werden, damit nicht sofort Ihre Abwesenheit signalisiert wird.

Weitergehende Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-1212.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell