Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38: Fahrzeugbrand - PM 1

Mannheim (ots)

Um kurz vor 12:00 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand auf der B38 vom Autobahnkreuz Weinheim kommend in Fahrtrichtung Mannheim gemeldet. Für die Löschmaßnahmen der Feuerwehr ist die B38 in diesem Bereich derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zur Ursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

