Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer entfernt sich nach Kollision mit 13-jähriger Radfahrerin vom Unfallort - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich an der Kreuzung Gutenbergstraße/Schillerstraße ein Unfall, bei dem eine 13-Jährige leicht verletzt wurde und sich der Autofahrer anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Gegen 10:30 Uhr fuhr die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad entlang der Gutenbergstraße in Richtung Hockenheimer Straße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wartete das Mädchen an der Kreuzung zur Schillerstraße, um anschließend die Fahrbahn zu überqueren. Beim Überqueren der Straße kollidierte der unbekannte Autofahrer aus bislang unklarer Ursache mit dem Kind, woraufhin diese von ihrem Fahrrad fiel und Schürfwunden davontrug. Anschließend verließ der Fahrer des roten Kleinwagens die Unfallstelle in Richtung Hebelstraße, ohne die Personalien zu hinterlassen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der Fahrer soll etwa 70 Jahre alt gewesen sein und ein helles Hemd getragen haben.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell