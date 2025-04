Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelectraining in Brilon am 21. Mai, 14 - 16 Uhr

Brilon (ots)

Am 21.05.2025 bietet die Polizei wieder ein Pedelectraining in Brilon an. Von 14 bis 16 Uhr stehen Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Hochsauerlandkreis mit dem speziellen Fahr- und Sicherheitstraining zur Verfügung. Das Training findet "Zur Jakobuslinde" auf dem dortigen Parkplatz der neuen Tennisplätze am Schulzentrum statt.

Da im Hochsauerlandkreis im vergangenen Jahr über 13% mehr Radfahrende als im Vorjahr verunglückt sind, richtet sich das Training besonders an Seniorinnen und Senioren. Selbstverständlich dürfen auch Interessierte aller anderen Altersgruppen an dem Pedelectraining teilnehmen. Die Trainingsinhalte sind sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene vorgesehen. Die Übungssequenzen bereiten Sie auf zu erwartende Situationen beim Radfahren vor und vermitteln die erforderliche Sicherheit für den Straßenverkehr. Das Training wird mit dem eigenen Pedelec der teilnehmenden Person durchgeführt. Das Tragen eines Helms reduziert die Folgen eines möglichen Unfalls deutlich. Daher Helm auf und ab zum Training.

Anmeldungen nimmt die Verkehrssicherheitsberaterin Claudia Becker bis zum Freitag, 16.05.2025 per E-Mail (Claudia02.becker@polizei.nrw.de) oder telefonisch (0174-6858616) entgegen.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis freut sich auf viele Teilnehmende!

