Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit zwischen Männern eskaliert

mit Ast zugeschlagen

Marsberg (ots)

Am Montag erhielt die Polizei gegen 23:00 Uhr Kenntnis über eine Schlägerei in Marsberg. Nach ersten Informationen sollte ein Mann mit einem Ast auf eine andere Person einschlagen. Einsatzkräfte der Wache Marsberg waren umgehend vor Ort und konnten die Eskalation vorerst beenden. Nach ersten Ermittlungen am Einsatzort bestätigten sich die o. g. Erstinformationen. Demnach schlug ein 45-Jähriger auf einen 56jährigen Mann mit einem Ast ein und verletzte ihn dadurch erheblich. Rettungskräfte waren vor Ort und verbrachten den Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. Ein weiterer Beteiligter, der schlichtend eingreifen wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Gegen den Störer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er stand zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Um eine weitere Auseinandersetzung zu verhindern, verbrachte der Mann die Nacht in einer Polizeizelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell