Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnmobil entwendet

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Arnsberg ein hochwertiges Wohnmobil entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war das Fahrzeug im Bereich der Fritz-Cremer-Straße in einer Garageneinfahrt abgestellt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 05:45 Uhr Zugang zu dem Wohnmobil und entwendeten dieses. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil der Marke Citroen in weiß mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-CM 916. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell