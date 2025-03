Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Auto gestohlen und Zigaretten gekauft

Kaiserslautern (ots)

Ein Stadtbewohner zeigte am Montag bei der Polizei einen Diebstahl aus seinem Pkw an. Laut Angaben des 65-Jährigen stand sein Wagen zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, in der Walter-Sommer-Straße. Am Morgen stellte der Mann fest, dass sich Langfinger an dem Auto zu schaffen gemacht und einen Geldbeutel aus dem Innenraum gestohlen haben. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente, Bankkarten und ein dreistelliger Geldbetrag. Als der 65-Jährige schließlich seine Girokarte sperren lassen wollte, teilte ihm seine Hausbank mit, dass die Karte bereits mehrfach an Zigarettenautomaten im Stadtgebiet eingesetzt wurde und dem Bestohlenen somit ein zusätzlicher Schaden von fast 100 Euro entstanden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |kfa

