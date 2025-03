POL-PPWP: Auf Kita-Gelände gewütet

Kaiserslautern (ots) - In der Posener Straße machten sich am späten Montagabend zwei Jugendliche über ein Mofa her. Die Täter versuchten gegen 23 Uhr, das Zweirad wegzuschieben und es kurzuschließen. Als eine Passantin auf das Treiben aufmerksam wurde, nahmen die Langfinger Reißaus. Das Fahrzeug wurde nicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise ...

