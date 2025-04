Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen um 08:40 Uhr befuhr eine 32-jährige Radfahrerin, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, den Radweg der Langen Rötterstraße in Fahrtrichtung Bibienastraße. Zeitlgeich fuhr die Straßenbahnlinie 5A in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal entlang. Am Kreuzungsbereich Lange Rötterstraße / Friederich-Ebert-Straße erkannte die 32-Jährige die von rechts kommende und bevorrechtigte Straßenbahn zu spät und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad sowie an der Straßenbahn entstand ein leichter Sachschaden, der auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt wird. Die Radfahrerin wurde nach der ersten medizinischen Betreuung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell