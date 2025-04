POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 83-jähriger Mann verletzt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mannheim (ots) - Am Dienstag um kurz vor 10 Uhr kam es zwischen einer 33-jährigen Seat-Fahrerin und einer 65-jährigen Ford-Fahrerin in der Röntgenstraße / Theodor-Kutzer-Ufer zu einem Unfall. Die 33-Jährige fuhr die Röntgenstraße aus Richtung Uniklinikum Mannheim kommend in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim entlang. Die 65-Jährige fuhr in die entgegengesetzte ...

mehr