POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit leicht verletzter Person und knapp 17.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein 60-jähriger Opel-Fahrer entlang der L 597 von Friedrichsfeld in Richtung Schwetzingen, als er auf Höhe des Zubringers zur B 535 einen Unfall verursachte.

Der 60-Jährige war gegen 07:15 Uhr dabei, sich auf die vorgesehene Abbiegespur einzuordnen, um im weiteren Verlauf auf die B 535 aufzufahren. Ersten Unfallermittlungen zufolge übersah der Opel-Fahrer während seines Abbiegevorgangs eine bevorrechtigte 49-jährige Fiat-Fahrerin, sodass die beiden Autos miteinander kollidierten und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstand. Die 49-Jährige war auf der L 597 von Schwetzingen in Richtung Friedrichsfeld unterwegs, als der Opel gegen ihren Fiat stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat im weiteren Verlauf gegen ein Verkehrszeichen geschleudert, welches ebenfalls beschädigt wurde. Die 49-jährige Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, vor Ort von Rettungskräften versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren aufgrund des Schadensausmaßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell