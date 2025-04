Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl auf Tankstelle: Zwei Verdächtige festgenommen

Neuss (ots)

Die Polizei fahndet nach mehreren Personen, die am Mittwoch (16.4.) gegen 23.45 Uhr eine Tankstelle an der Bergheimer Straße in Neuss-Reuschenberg einen Diebstahl begangen und auf der Flucht mehrere Personen angegriffen haben sollen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte eine Person an der Tankstelle Getränke kaufen, übergab jedoch zu wenig Geld. Als der Mitarbeiter ihn darauf hinwies, floh der Mann sowie fünf Begleiter. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf, wurde dabei jedoch geschlagen. Zwei Zeugen, die der Geschädigte um Hilfe bat, wurden ebenfalls geschlagen, konnten zwei der Verdächtigen aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes ergab sich die Vermutung, dass beide Personen unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnten. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, ihnen wurde eine Blutprobe entnommen.

Beide Personen wurden vorläufig festgenommen.

Beide Personen waren bereits einschlägig polizeibekannt.

Das Kriminalkommissariat 21 ist derweil auf der Suche nach den vier Flüchtigen.

Dabei handelt es sich um vier Männer. Einer davon soll 190 Zentimeter groß und von europäischem Erscheinungsbild sein, schwarz gekleidet, mit dunkelblonden Locken und starker Akne im Gesicht. Eine zweite Person, ebenfalls augenscheinlich europäischer Herkunft, soll 170 bis 175 Zentimeter groß sein, ebenfalls schwarz gekleidet, mit mittellangen, blonden Haaren und einem schmalen Gesicht. Ein Verdächtiger ist von türkischem oder arabischem Erscheinungsbild, 175 bis 180 Zentimeter groß und braun-beige gekleidet. Der letzte gesuchte ist 170 bis 175 Zentimeter groß, europäischer Phänotyp und kräftig. Er war schwarz gekleidet und trug eine Sturmhaube.

Wer Hinweise auf diese Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell