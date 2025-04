Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0282 --Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hastedt--

Ort: Bremen Zeit: 26.04.25

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der vergangenen Woche im Ortsteil Hastedt (siehe hierzu auch Pressemeldung 269) haben Zielfahnder der Polizei Bremen am Samstagabend einen 40-jährigen mutmaßlichen Haupttäter festgenommen. Der Mann wurde in einer Wohnung im Stadtteil Vahr lokalisiert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den ghanaischen Staatsangehörigen bereits Haftbefehl erlassen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um eine Person aus dem nahen Umfeld der 33 Jahre alten Frau, die bei dem Vorfall lebensgefährlich verletzt wurde. Sie befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Der in der vergangenen Woche vorläufig festgenommene 23-jährige Mann wurde zwischenzeitlich aus der Haft entlassen. Seine mögliche Tatbeteiligung sowie der konkrete Ablauf der Tat sind weiterhin Gegenstand intensiver Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft.

Im Rahmen des Zugriffs in der Wohnung in der Vahr trafen die Fahnder zudem auf zwei weitere 28 und 42 Jahre alte Personen aus Ghana, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Die Ermittlungen dauern an.

