POL-HB: Nr.: 0283 --Einbrecher in Findorff und Mitte gestellt

Ort: Bremen-Findorff, Mitte, OT Weidedamm, OT Altstadt, Innsbrucker Straße, Langenstraße Zeit: 27.04.25, 19 Uhr, 28.04.25, 4.25 Uhr

Am Sonntagabend und in den frühen Morgenstunden des Montags nahm die Polizei Bremen zwei Einbrecher in Findorff und der Altstadt fest. Beide Tatverdächtige befinden sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weiterhin in Haft.

Am Sonntagabend drang ein 38-jähriger Mann durch ein offenstehendes Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Innsbrucker Straße ein. In der Küche entwendete er ein Portemonnaie sowie ein Smartphone aus der Handtasche der 70-jährigen Bewohnerin. Die Seniorin ertappte den Einbrecher auf frischer Tat, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Einsatzkräfte den Mann am Hauptbahnhof und nahmen ihn fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten zusätzlich Drogen und beschlagnahmten diese.

Am frühen Montagmorgen verschaffte sich ein 21-jähriger Einbrecher Zugang zu einer Großraumgarage in der Langenstraße, indem er ein Garagentor aufdrückte. Dort machte er sich an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Die installierte Videoüberwachungsanlage schlug Alarm und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten den afghanischen Staatsangehörigen, der keinen festen Wohnsitz hat, als er sich unter einem Auto versteckte.

In beiden Fällen ordnete die Staatsanwaltschaft Bremen die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an.

