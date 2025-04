Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0285 --"Antänzer" gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 27.04.2025, 05:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Sonntag einen 16 Jahre alten Jugendlichen in der Neustadt. Er ist verdächtig, zuvor in und vor einer Diskothek mehrere Diebstähle begangen zu haben, dabei soll er auch Personen "angetanzt" haben.

Gegen 05:50 Uhr wurden die Polizisten in die Straße Neustadtswall gerufen. Vor Ort trafen sie auf eine Gruppe, die den 16-Jährigen festhielt. Mehrere Personen gaben an, dass sie von diesem zuvor bestohlen wurden. Dabei hätte er unter anderem Portemonnaies, Mobiltelefone und Halsketten entwendet. Die Zeugen gaben an, dass er dabei auch vor dem Club den so genannten Antanztrick angewendet haben soll. Einige der entwendeten Gegenstände konnte wieder aufgefunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des 16-Jährigen aus Marokko auf der Wache fanden die Einsatzkräfte unter anderem Schmuck, eine Geldbörse und eine Kreditkarte. Da diese keiner Person zugeordnet werden konnten, besteht der Verdacht, dass sie aus weiteren Taten stammen könnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt und rät:

Der sogenannte Antanztrick ist eine bekannte Begehensweise des Trickdiebstahls. Die Täter täuschen eine freundliche Geste vor, etwa durch überschwängliche Begrüßungen, Umarmungen oder das Vortäuschen von Tanz- oder Fußballtricks. Diese Ablenkung wird genutzt, um unbemerkt Wertgegenstände wie Smartphones, Uhren, Bargeld oder Schmuck zu entwenden.

Achten Sie stets auf Ihre Wertsachen! Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell