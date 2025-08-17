Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec gestohlen
Gummersbach (ots)
Unbekannte haben am Freitag (15. August) ein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec gestohlen. Die Eigentümerin stellte ihr rotes Pedelec der Marke Bull gegen 8 Uhr auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße, in der Nähe der La Roche-Sur-Yon-Straße, ab. Als sie gegen 16:20 Uhr zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
