Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec gestohlen

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben am Freitag (15. August) ein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec gestohlen. Die Eigentümerin stellte ihr rotes Pedelec der Marke Bull gegen 8 Uhr auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße, in der Nähe der La Roche-Sur-Yon-Straße, ab. Als sie gegen 16:20 Uhr zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

