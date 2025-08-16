PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Person nach Streit mit Messer schwer verletzt

Reichshof (ots)

Am 16.08.2025 gegen 09:41 Uhr wurde in Reichshof in einer kommunalen Unterkunft im Rahmen eines Streits ein 41-jähriger Reichshofer durch einen 26-jährigen Reichshofer durch einen Messerstich in den Oberbauch schwer verletzt. Der Geschädigte wurde im Krankenhaus notoperiert. Es besteht zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen Lebensgefahr. Der Täter konnte durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Presseanfrage zum Ermittlungsstand bitten wir ab Montag an u.g. Stelle zu richten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
