POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Straßenverkehrsgefährdung? Das Verkehrskommissariat ermittelt

Kempen (ots) - Am späten Samstagabend ist in Kempen ein junger E-Scooterfahrer, der bei rot die Straße überquerte, von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der 14-Jährige aus Kempen war auf dem Gehweg des Möhlenrings mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen - wo ein E-Scooter nicht fahren darf. An der Einmündung der Ludwig-Jahn-Straße wollte er den Ring in Richtung Ludwig-Jahn-Straße überqueren. Er ...

