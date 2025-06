Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bahnschranke abmontiert - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch, 28. Mai, haben Unbekannte eine Bahnschranke am Bahnübergang Tönisvorster Straße zwischen St. Tönis und Krefeld abmontiert. Ein aus Richtung Krefeld vorbeikommender Autofahrer hatte bemerkt, dass die Ampel auf "Rot" stand, die Bahnschranke aber säuberlich am Fahrbahnrand lag - daneben die Gewindeschrauben und Muttern, mit der sie befestigt gewesen war. Das Verkehrskommissariat ermittelt und möchte unter anderem die Tatzeit eingrenzen. Sind Sie dort am Mittwochmorgen vergangener Woche vorbeigekommen? Haben Sie Menschen beobachtet, die sich an der Schranke zu schaffen machten? Können Sie eine Zeit an diesem Morgen angeben, zu der sich die Schranke definitiv noch an ihrem Platz befand? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (580)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell